Рыбин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1931
Дата смерти28.08.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1957
Сын: Рыбин Владислав Константинович
Мать ребёнка: Рыбина Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1992