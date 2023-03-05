Рыбин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1931

Дата смерти

28.08.1992

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1957

Сын: Рыбин Владислав Константинович

Мать ребёнка: Рыбина Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Анастасия Павловна

Смерть
28.08.1992
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