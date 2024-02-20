Глазков Сидор Степанович
Место рожденияБольшой Куяш Челябинской области
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1807
Отец: Глазков Степан Иванович
Мать: ?
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анисья От 1 Жены Сидоровна
Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1837
Сын: Глазков Павел От 1 Жены Сидорович
Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Сидоровна
Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1854
Сын: Глазков Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1857
Сын: Глазков Прокофий Сидорович
Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена
Большой Куяш Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазкова Авдотья 2 Жена
Смерть
Неизвестно