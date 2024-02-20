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Глазков Сидор Степанович

Место рождения

Большой Куяш Челябинской области

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Глазков Степан Иванович

Мать: ?

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анисья От 1 Жены Сидоровна

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1837

Сын: Глазков Павел От 1 Жены Сидорович

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Сидоровна

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1854

Сын: Глазков Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1857

Сын: Глазков Прокофий Сидорович

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья 2 Жена

Большой Куяш Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Авдотья 2 Жена

Смерть
Неизвестно
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