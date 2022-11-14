Сенькин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенькин Александр Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.01.1959

Дата смерти

14.11.2022

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959

Отец: Сенькин Дмитрий Григорьевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сенькина Лиана Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.11.2022
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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