Сенькин Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1959
Дата смерти14.11.2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959
Отец: Сенькин Дмитрий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сенькина Лиана Анатольевна
Смерть
14.11.2022
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва