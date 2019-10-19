Шамарина (Молоткина) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1926
Дата смерти19.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1954
Дочь: Устюжанинова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Шамарин Михаил Макарович
Таш-Кумыр, Киргизия
Смерть
19.10.2019
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область