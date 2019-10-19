Шамарина (Молоткина) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарина (Молоткина) Тамара Ивановна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

14.03.1926

Дата смерти

19.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕУ
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
27.04.1954

Дочь: Устюжанинова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Шамарин Михаил Макарович

Таш-Кумыр, Киргизия
Смерть
19.10.2019
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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