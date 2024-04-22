Обронова (Дмитриенко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.07.1890 ст.
Дата смерти1956
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.07.1890 ст.
Рождение ребёнка
24.05.1912
Сын: Обронов Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Обронов Евгений Иванович
Нижний Баскунчак, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область