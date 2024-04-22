Обронова (Дмитриенко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбронова (Дмитриенко) Мария Ивановна

Обронова (Дмитриенко) Мария Ивановна

Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 01.07.1890 ст.

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.07.1890 ст.

Отец: Дмитриенко Иван Яковлевич

Мать: Дмитриенко Александра Федоровна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.05.1912

Сын: Обронов Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Обронов Евгений Иванович

Нижний Баскунчак, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обронов Евгений Иванович

Смерть
1956
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close