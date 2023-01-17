Касьянова Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Касьянов Малафей Степанович
Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Касьянов Максим Степанович
Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулина Степановна
Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агрепина Степановна
Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно