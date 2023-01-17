Касьянова Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Акулина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Касьянов Малафей Степанович

Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Касьянов Максим Степанович

Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Касьянов Иван Степанович

Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Касьянов Иван Степанович

Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулина Степановна

Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агрепина Степановна

Отец ребёнка: Касьянов Степан Иванович

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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