Трошкин Илья Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкин Илья Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1910

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1910

Отец: Трошкин Степан Арсениев

Мать: Романова Евдокия Григориева

Военная служба
Между ?.08.1939 и ?.08.1940
Военная служба
Между 1941 и ?.03.1946
Рождение ребёнка
03.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Перепутинская, Тотемский район, Северный край
Смерть
1993
Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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