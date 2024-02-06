Трошкин Илья Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1910
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1910
Военная служба
Между ?.08.1939 и ?.08.1940
Военная служба
Между 1941 и ?.03.1946
Рождение ребёнка
03.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Перепутинская, Тотемский район, Северный край
Смерть
1993
Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область