Баяндин Муж_Евдокии Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Муж_Евдокии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Смерть
До 1866
Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)

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