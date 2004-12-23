Кылосова (Цыбина) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кылосова (Цыбина) Римма

Место рождения

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.11.1941

Дата смерти

23.12.2004

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Около 1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1941

Отец: Цыбин Илья Николаевич

Мать: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кылосов Егор

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кылосов Егор

Рождение ребёнка
13.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кылосов Егор

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кылосов Егор

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
23.12.2004
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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