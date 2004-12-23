Кылосова (Цыбина) Римма
Место рождения
Дата рождения01.11.1941
Дата смерти23.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кылосов Егор
Рождение ребёнка
13.07.1965
Рождение ребёнка
27.08.1972
Смерть
23.12.2004
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно