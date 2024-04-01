Евстратенко Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозов (Евстратенко) Анна
Мать ребёнка: Евстратенко Мария
Рождение ребёнка
1909
Сын: Евстратенко Иван
Мать ребёнка: Евстратенко Мария
Буда-Кошелево, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Евстратенко Яков
Мать ребёнка: Евстратенко Мария
Смерть
Неизвестно