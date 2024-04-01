Евстратенко Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстратенко Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозов (Евстратенко) Анна

Мать ребёнка: Евстратенко Мария

Рождение ребёнка
1909

Сын: Евстратенко Иван

Мать ребёнка: Евстратенко Мария

Буда-Кошелево, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Евстратенко Яков

Мать ребёнка: Евстратенко Мария

Смерть
Неизвестно

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