Корчагин Федор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения05.10.1911
Дата смерти18.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1945
Дочь: Ложеницина Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Корчагина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.02.1947
Сын: Корчагин Леонид Федорович
Мать ребёнка: Корчагина Анна Алексеевна
Смерть
18.05.1996