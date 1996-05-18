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Корчагин Федор Гаврилович

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

05.10.1911

Дата смерти

18.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
11.01.1945

Дочь: Ложеницина Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Корчагина Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1947

Сын: Корчагин Леонид Федорович

Мать ребёнка: Корчагина Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.05.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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