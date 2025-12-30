Гололобов Михаил Андреевич
мужской, родился 07.10.1883, Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
умер 09.02.1939, Серпухов, Серпухов, Московская область
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Жена: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гололобов Василий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Жена: скрыто настройками приватности
Жена: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гололобов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Жена: скрыто настройками приватности