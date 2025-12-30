Гололобов Михаил Андреевич 07.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Гололобов Михаил Андреевич

Автор
ТТ
Тихонова Т.

мужской, родился 07.10.1883, Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд

умер 09.02.1939, Серпухов, Серпухов, Московская область

Дети
Гололобов Василий Михайлович13.04.1918 г.р.
Гололобов Михаил Михайлович18.10.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
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Крещение
08.10.1883
Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд

Крестные: Деревни Заборья крестьянинъ Александръ Григорьевъ Власовъ и той же деревни крестьянская жена Матрона Зотикова Тараракина. Место: церковь Жен Мироносиц, Серпухов https://yandex.ru/archive/catalog/b6af7789-ee68-4988-8363-afbb38035bb9/116?center=3884+1491 (ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №11415, опись №1, дело №27, стр. 116)

Бракосочетание
08.11.1909

Жена: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
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Рождение ребёнка
05.08.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
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Ранение
1914

ранен/контужен

Военная служба
1914
Рига Лифляндской губернии

Участник первой мировой войны 1914-1918 Должность/Звание - рядовой Воинская часть:116-й пехотный Малоярославский полк 116-й пехотный Малоярославский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии. Дислокация: Рига Лифляндской губернии (до 1 июля 1903 года — после 1 апреля 1914 года). Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф: без номера Ящик: 792-Г

Демобилизация
05.11.1914

Причина выбытия - ранен/контужен Тип документа: "Уведомление о приеме раненого"

Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Гололобов Василий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
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Рождение ребёнка
08.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
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Развод
07.11.1922

Жена: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
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Бракосочетание
21.11.1922

Жена: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
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Рождение ребёнка
21.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1924

Сын: Гололобов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заборье, Высотская волость, Серпуховской уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Скрыто настройками приватности
Развод
19.07.1928

Жена: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.1939
Серпухов, Серпухов, Московская область

С-во о смерти: Акт № 211 (ЗАГС) Место гос. рег: 95000054 Серпуховское городское бюро Погребен: Кладбище городское Всехсвятское.

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