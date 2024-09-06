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Хохлов Алексей Лаврентиев

Место рождения

Антоновское, Белянинская волость, Тарусский уезд

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1911 г.р.
1911 г.р.
1912 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоновское, Белянинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Хохлова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Хохлова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

Рождение ребёнка
03.08.1912

Дочь: (Хохлова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

Рождение ребёнка
1920

Сын: Хохлов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

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