Хохлов Алексей Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Хохлова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Хохлова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова
Рождение ребёнка
03.08.1912
Дочь: (Хохлова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова