Цветков Капитон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Андрей Петрович
Место жительства
С 1885
Гражданство
С 1885
Россия
Работа или профессия
С 1885 по 1914
Крестьянин
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.
Сын: Цветков Андрей Капитонович
Мать ребёнка: Цветкова Мария Михайловна
Военная служба
С 1914
Призыв на военную службу
1914
Смерть
После 1914