Цветков Капитон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветков Капитон Андреевич

Цветков Капитон Андреевич

avatar

Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Андрей Петрович

Мать: Цветкова Мария Алексеевна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1885
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1885
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Работа или профессия
С 1885 по 1914
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Жена: Цветкова Мария Михайловна

Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.

Сын: Цветков Андрей Капитонович

Мать ребёнка: Цветкова Мария Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Военная служба
С 1914
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Призыв на военную службу
1914
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 1914
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close