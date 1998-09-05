Гусарова (Кубасова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова (Кубасова) Александра Ивановна

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Место рождения

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.08.1921

Дата смерти

05.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.06.1946

Сын: Гусаров Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров Михаил

Рождение ребёнка
14.04.1949

Сын: Гусаров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров Михаил

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.04.1954

Дочь: Мешкова Ковыршина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гусаров Михаил

Рождение ребёнка
20.05.1956

Сын: Гусаров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров Михаил

Смерть
05.09.1998
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