Гусарова (Кубасова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.08.1921
Дата смерти05.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1946
Сын: Гусаров Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Гусаров Михаил
Рождение ребёнка
14.04.1949
Сын: Гусаров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гусаров Михаил
Рождение ребёнка
23.04.1954
Дочь: Мешкова Ковыршина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Гусаров Михаил
Рождение ребёнка
20.05.1956
Сын: Гусаров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Гусаров Михаил
Смерть
05.09.1998