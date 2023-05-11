Бутон Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1951
Отец: Петров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутон Виктор Юрьевич
Отец ребёнка: Бутон Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутон Андрей Юрьевич
Отец ребёнка: Бутон Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутон Юрий Викторович