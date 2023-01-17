Тхорик (не известно) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1892 ст.
Отец ребёнка: Тхорик Даниил Стефанович
Бракосочетание
До 1892 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.
Дочь: Тхорик Евдокия Данииловна
Отец ребёнка: Тхорик Даниил Стефанович
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.
Сын: Тхорик Викентий Данилович
Отец ребёнка: Тхорик Даниил Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно