Тхорик (не известно) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТхорик (не известно) Александра Васильевна

Тхорик (не известно) Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1892 ст.

Сын: Тхорик Семен Данилович

Отец ребёнка: Тхорик Даниил Стефанович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1892 ст.

Муж: Тхорик Даниил Стефанович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.

Дочь: Тхорик Евдокия Данииловна

Отец ребёнка: Тхорик Даниил Стефанович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.

Сын: Тхорик Викентий Данилович

Отец ребёнка: Тхорик Даниил Стефанович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close