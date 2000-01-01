Коротеев Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротеев Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротеева Елена Тимофеевна

Казахстан, поселок Державинский, Баранкульского р-на, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротеева Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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