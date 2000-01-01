Коротеев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротеева Елена Тимофеевна
Казахстан, поселок Державинский, Баранкульского р-на, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно