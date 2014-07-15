Макарова (Домашева) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Домашева) Мария Никитична

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Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

01.02.1924

Дата смерти

15.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924

Отец: Домашев Никита Наумович

Мать: Домашева Феодосия Михайловна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Макаров Александр Константинович

Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
12.04.1951

Сын: Макаров Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.12.1954

Дочь: Шевченко Камышева Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
в паспорте дата рождения 01.01.1955
Рождение ребёнка
22.01.1958

Дочь: Рединская Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Июс, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
29.08.1959

Дочь: Мачина Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
28.02.1961

Дочь: Алексейчик Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Смерть
15.07.2014
Канск, город Канск, Красноярский край
Северо-западное кладбище
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