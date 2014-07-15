Макарова (Домашева) Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения01.02.1924
Дата смерти15.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Макаров Александр Константинович
Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
12.04.1951
Сын: Макаров Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
05.12.1954
Дочь: Шевченко Камышева Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)
в паспорте дата рождения 01.01.1955
Рождение ребёнка
22.01.1958
Дочь: Рединская Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)
Июс, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
29.08.1959
Дочь: Мачина Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
28.02.1961
Дочь: Алексейчик Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2014
Канск, город Канск, Красноярский край
Северо-западное кладбище