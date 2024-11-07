Полуэктова - Новикова Любовь Валентиновна
женский, родилась 21.07.1985
ОтецНовиков Валентин Сергеевич18.04.1957 г.р.
МатьНовикова - Карасёва Валентина Васильевна06.02.1955 г.р.
Супруги
Полуэктов Антон Геннадьевич23.08.1984 г.р.
Дети
Полуэктов Артём Антонович09.08.2012 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.2012
Сын: Полуэктов Артём Антонович
Отец ребёнка: Полуэктов Антон Геннадьевич