Полуэктова - Новикова Любовь Валентиновна 21.07.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полуэктова - Новикова Любовь Валентиновна

Автор
ГП
Полуэктов Г.

женский, родилась 21.07.1985

Отец
Новиков Валентин Сергеевич18.04.1957 г.р.
Мать
Новикова - Карасёва Валентина Васильевна06.02.1955 г.р.
Супруги
Полуэктов Антон Геннадьевич23.08.1984 г.р.
Дети
Полуэктов Артём Антонович09.08.2012 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1985

Отец: Новиков Валентин Сергеевич

Мать: Новикова - Карасёва Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуэктов Антон Геннадьевич

Рождение ребёнка
09.08.2012

Сын: Полуэктов Артём Антонович

Отец ребёнка: Полуэктов Антон Геннадьевич

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