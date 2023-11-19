Пономарев Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1937
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1937
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.12.1963
Сын: Пономарев Михаил Борисович
Мать ребёнка: Пономарева (Шишкова) Людмила Захаровна
Рождение ребёнка
18.04.1970
Сын: Пономарев Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Пономарева (Шишкова) Людмила Захаровна
Смерть
1990