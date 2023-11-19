Пономарев Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1937

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1937

Отец: не указан

Мать: Пономарева (Мурашова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
30.12.1963

Сын: Пономарев Михаил Борисович

Мать ребёнка: Пономарева (Шишкова) Людмила Захаровна

Рождение ребёнка
18.04.1970

Сын: Пономарев Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Пономарева (Шишкова) Людмила Захаровна

Смерть
1990

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