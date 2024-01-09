Гималтдинова Гульназ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гималтдинова Гульназ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гималтдинов Рустам Вахытович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гималтдинова Ясмина Рустамовна

Отец ребёнка: Гималтдинов Рустам Вахытович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гималтдинова Лейсян Рустамовна

Отец ребёнка: Гималтдинов Рустам Вахытович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гималтдинова Дилия Рустамовна

Отец ребёнка: Гималтдинов Рустам Вахытович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гималтдинов Рустам Вахытович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гималтдинов Рустам Вахытович

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