Гималтдинова Гульназ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималтдинова Ясмина Рустамовна
Отец ребёнка: Гималтдинов Рустам Вахытович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималтдинова Лейсян Рустамовна
Отец ребёнка: Гималтдинов Рустам Вахытович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималтдинова Дилия Рустамовна
Отец ребёнка: Гималтдинов Рустам Вахытович