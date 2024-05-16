Гордеева Екатерина Наумовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеева Екатерина Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Гордеев Григорий Иванович

кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Гордеева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гордеев Григорий Иванович

кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Смерть
Неизвестно

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