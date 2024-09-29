Качесова Аѳанасія Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качесов Сѵмеонъ Павловъ
*** ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №242, стр. 790 Рождение. Федор 16.04.1864 Васiлій Николаевъ Ламаевъ и закон ная жена Анастасія Димитріева . Оба православнаго вѣроис вица сповѣданія . ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качесов Сѵмеонъ Павловъ
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дочь: Шипицына Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Качесов Сѵмеонъ Павловъ
Сибирская Саргатка, Омский округ, Сибирский край
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №28, стр. 34 Рождение Пелагея 01.10.1878 Крестьянинъ дер . Сибир ской Саргатки Сѵмеонъ Павловъ Качесовъ и закон ная жена его Аѳанасія Стефанова ; оба правос... Показать все
Смерть
Неизвестно