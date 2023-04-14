Коваленко Никифор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Макар Никифорович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Яков Никифорович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Арсений Никифорович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Аким Никифорович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Василий Никифорович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно