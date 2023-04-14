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Коваленко Никифор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Макар Никифорович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Яков Никифорович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Арсений Никифорович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Аким Никифорович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Василий Никифорович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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