Рябов Тимофей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябов Тимофей Дмитриевич

Рябов Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Канино, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Рябов Дмитрий

Мать: не указана

Канино, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
в Кирзе с 1906г, из Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова -- Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рябова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рябова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Рябов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Рябов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910

Сын: Рябов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рябова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Рябова Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.05.1918

Дочь: Рябова София Тимофеевна

Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.