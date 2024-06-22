Рябов Тимофей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Рябов Дмитрий
Мать: не указана
в Кирзе с 1906г, из Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рябова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Рябова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
01.11.1907
Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Рябов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910
Сын: Рябов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рябова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Рябова Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
28.05.1918
Дочь: Рябова София Тимофеевна
Мать ребёнка: Рябова -- Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно