Щепин Игнат Андреевич
Место рожденияд.Петропавловка
Дата рождения02.01.1890
Дата смерти11.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1915
Дочь: Палло Александра Игнатьевна
Архангельский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
23.02.1923
Дочь: Чернова Надежда Игнатьевна
с. Улу-Теляк, Иглинский р-н, Башкирия
Рождение ребёнка
03.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепина Марина
д.Сарбай (с.Бакалдино), Архангельский район, БАССР
Рождение ребёнка
19.11.1941
Сын: Щепин Геннадий
Мать ребёнка: Щепина Марина
д.Сарбай (с.Бакалдино), Архангельский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Клавдия Игнатьевна (Близнец)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин Николай Игнатьевич (Близнец)
Смерть
11.03.1970
д.Старые Ирныкши, Архангельский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Петропавловка, Архангельский район, БАССР
Кладбище у трассы Уфа - Белорецк