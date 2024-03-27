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Щепин Игнат Андреевич

Место рождения

д.Петропавловка

Дата рождения

02.01.1890

Дата смерти

11.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Петропавловка
Рождение ребёнка
08.12.1915

Дочь: Палло Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Архангельский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
23.02.1923

Дочь: Чернова Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

с. Улу-Теляк, Иглинский р-н, Башкирия
Рождение ребёнка
03.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепина Марина

д.Сарбай (с.Бакалдино), Архангельский район, БАССР
Рождение ребёнка
19.11.1941

Сын: Щепин Геннадий

Мать ребёнка: Щепина Марина

д.Сарбай (с.Бакалдино), Архангельский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Клавдия Игнатьевна (Близнец)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин Николай Игнатьевич (Близнец)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.03.1970
д.Старые Ирныкши, Архангельский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Петропавловка, Архангельский район, БАССР
Кладбище у трассы Уфа - Белорецк
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