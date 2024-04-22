Маринина (Комарова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина (Комарова) Анна Григорьевна

Место рождения

Наченье, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908

Отец: Комаров Григорий

Мать: не указана

Наченье, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.08.1935

Сын: Маринин Анатолий Серафимович

Отец ребёнка: Маринин Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Константин Серафимович

Отец ребёнка: Маринин Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Валентина Серафимовна

Отец ребёнка: Маринин Серафим Иванович

Смерть
Неизвестно
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