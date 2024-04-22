Маринина (Комарова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908
Отец: Комаров Григорий
Рождение ребёнка
16.08.1935
Сын: Маринин Анатолий Серафимович
Отец ребёнка: Маринин Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Константин Серафимович
Отец ребёнка: Маринин Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Валентина Серафимовна
Отец ребёнка: Маринин Серафим Иванович
Смерть
Неизвестно