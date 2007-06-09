Муштенко Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1943
Дата смерти09.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1943
Рождение ребёнка
23.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.2007
Киев