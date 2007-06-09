Муштенко Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муштенко Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1943

Дата смерти

09.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1943

Отец: Муштенко Михаил Маркович

Мать: Муштенко Лидия Александровна

Рождение ребёнка
23.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.2007
Киев
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