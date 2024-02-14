Кадерметов Абдулсаттар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадерметов Абдулсаттар

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кантимиров Кадермет

Мать: ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Абдулсаттаров Сатдин

Мать ребёнка: (Шарипкулова) Няфидя

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абдулсаттаров Миннят

Мать ребёнка: (Шарипкулова) Няфидя

Рождение ребёнка
1855

Сын: Абдулсаттаров Тазетдин

Мать ребёнка: (Шарипкулова) Няфидя

Смерть
Неизвестно

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