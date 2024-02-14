Кадерметов Абдулсаттар
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кантимиров Кадермет
Мать: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Абдулсаттаров Сатдин
Мать ребёнка: (Шарипкулова) Няфидя
Рождение ребёнка
1842
Сын: Абдулсаттаров Миннят
Мать ребёнка: (Шарипкулова) Няфидя
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: (Шарипкулова) Няфидя
Смерть
Неизвестно