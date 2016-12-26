Пигалова (Корчагина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалова (Корчагина) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1935

Дата смерти

26.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935

Отец: Корчагин Андрей Васильевич

Мать: Корчагина (Юртаева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голубева) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2016

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