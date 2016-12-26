Пигалова (Корчагина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1935
Дата смерти26.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голубева) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2016