Вакина (Возмилова) Зоя Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Возмилов Евлампий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вакин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вакин Евгений
Смерть
Неизвестно