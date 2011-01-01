Вакина (Возмилова) Зоя Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакина (Возмилова) Зоя Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Возмилов Евлампий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакин Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Вакин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакин Евгений

Смерть
Неизвестно
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