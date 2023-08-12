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Печерских Яков Михайлович

Место рождения

Орловская губерния Ливенский уезд д. Нижняя Большая

Дата рождения

1834

Дата смерти

17.01.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Печерских Михаил Афанасьевич

Мать: Печерских Анна Ермиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печерских Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Бракосочетание
03.05.1857 ст.

Жена: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Зарегистрировали свои отношения и обвенчались 03 мая 1857 года Каратузская Петро-Павловская церковь
Рождение ребёнка
22.12.1858

Дочь: Печерских Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Печерских Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
25.01.1866

Сын: Печерских Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Печерских Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Печерский Алексей Яковалевич

Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Смерть
17.01.1916 ст.
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

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