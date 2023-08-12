Печерских Яков Михайлович
Место рожденияОрловская губерния Ливенский уезд д. Нижняя Большая
Дата рождения1834
Дата смерти17.01.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печерских Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Бракосочетание
03.05.1857 ст.
Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Зарегистрировали свои отношения и обвенчались 03 мая 1857 года Каратузская Петро-Павловская церковь
Рождение ребёнка
22.12.1858
Дочь: Печерских Анисья Яковлевна
Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Печерских Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
25.01.1866
Сын: Печерских Иоанн Яковлевич
Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Печерских Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Печерский Алексей Яковалевич
Мать ребёнка: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Смерть
17.01.1916 ст.
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край