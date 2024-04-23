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Анисья Филипповна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

28.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Филипп Евдокимович

Мать: Евдокия Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1862

Сын: Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1870

Сын: Феодосий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1873

Сын: Илья Васильевич

Отец ребёнка: Василий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1876

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1878

Сын: Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1881

Сын: Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Василий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
28.12.1891

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