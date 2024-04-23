Анисья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти28.12.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Филипп Евдокимович
Мать: Евдокия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1862
Сын: Сидор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
29.12.1870
Сын: Феодосий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
17.08.1873
Сын: Илья Васильевич
Отец ребёнка: Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
24.01.1876
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
24.07.1878
Сын: Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
22.01.1881
Сын: Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Василий Георгиевич
Смерть
28.12.1891