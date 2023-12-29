Саитбаталов Ильфат Сагидьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитбаталов Ильфат Сагидьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Саитбаталов Сагидьян Мухамадзянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитбаталов Марат Ильфатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитбаталова Ильмира Ильфатовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитбаталова Эльвира Ильфатовна

Мать ребёнка: не указана

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