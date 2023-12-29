Саитбаталов Ильфат Сагидьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: Саитбаталов Сагидьян Мухамадзянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саитбаталов Марат Ильфатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитбаталова Ильмира Ильфатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитбаталова Эльвира Ильфатовна
Мать ребёнка: не указана