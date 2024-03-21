Осалы Тимур Гасан оглы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1951
Дочь: Воробьева Любовь Тимуровна
Мать ребёнка: Осалы Елизавета Трофимовна
Рождение ребёнка
10.06.1954
Дочь: Колесникова Светлана Тимуровна
Мать ребёнка: Осалы Елизавета Трофимовна
Рождение ребёнка
?.08.1960
Мать ребёнка: Осалы Елизавета Трофимовна
Смерть
Неизвестно