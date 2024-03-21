Осалы Тимур Гасан оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осалы Тимур Гасан оглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осалы Елизавета Трофимовна

Рождение ребёнка
06.04.1951

Дочь: Воробьева Любовь Тимуровна

Мать ребёнка: Осалы Елизавета Трофимовна

Рождение ребёнка
10.06.1954

Дочь: Колесникова Светлана Тимуровна

Мать ребёнка: Осалы Елизавета Трофимовна

Рождение ребёнка
?.08.1960

Сын: Осалы Сергей Тимурович

Мать ребёнка: Осалы Елизавета Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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