Соколов Вячеслав Николаевич 29.01.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

29.01.1945

Дата смерти

08.05.2002

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1945

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
08.10.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
08.05.2002

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