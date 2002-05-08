Соколов Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1945
Дата смерти08.05.2002
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1945
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
08.10.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.2002