Яковлев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2010

Отец: Яковлев Алексей

Мать: Перхина Анна Александровна

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