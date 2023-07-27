Николаева Аня Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настя Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Ксения Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан