Гагарин Давид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагарин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагарин Константин Давидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагарин Герасим Давидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагарин Григорий Давидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно