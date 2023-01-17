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Арефьев Лукьян Родионов

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Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Родион Арефьев

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Арефьева Мария Лукьянова

Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Елисеева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафонова Ольга Лукьянова

Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Елисеева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Арефьева Елизавета Лукьянова

Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Елисеева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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