Арефьев Лукьян Родионов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Родион Арефьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Арефьева Мария Лукьянова
Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Елисеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафонова Ольга Лукьянова
Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Елисеева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Арефьева Елизавета Лукьянова
Мать ребёнка: Арефьева Авдотья Елисеева
Смерть
Неизвестно