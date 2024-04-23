Феодосья Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1881
Отец: Арсений Гаврилович
Мать: Марфа Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1881
Рождение ребёнка
30.08.1907
Дочь: Александра Матвеевна?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1913
Сын: Иван Алексеевич ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.10.1914
Дочь: Анна Васильевна?
Отец ребёнка: не указан