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Феодосья Арсеньевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

25.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1881

Отец: Арсений Гаврилович

Мать: Марфа Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1881
Рождение ребёнка
30.08.1907

Дочь: Александра Матвеевна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Иван Алексеевич ?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1914

Дочь: Анна Васильевна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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