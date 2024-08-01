Роенко Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роенко Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Роенко Григорий

Отец ребёнка: Роенко Яков

Рождение ребёнка
05.12.1893

Сын: Роенко Николай

Отец ребёнка: Роенко Яков

Рождение ребёнка
13.04.1899

Сын: Роенко Антон

Отец ребёнка: Роенко Яков

Рождение ребёнка
16.07.1901

Дочь: (Роенко) Марина

Отец ребёнка: Роенко Яков

Смерть
Неизвестно

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