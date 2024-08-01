Роенко Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Роенко Григорий
Отец ребёнка: Роенко Яков
Рождение ребёнка
05.12.1893
Сын: Роенко Николай
Отец ребёнка: Роенко Яков
Рождение ребёнка
13.04.1899
Сын: Роенко Антон
Отец ребёнка: Роенко Яков
Рождение ребёнка
16.07.1901
Дочь: (Роенко) Марина
Отец ребёнка: Роенко Яков
Смерть
Неизвестно