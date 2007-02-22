Chancey Herman William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chancey Herman William

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1905

Дата смерти

30.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
05.08.1933

Дочь: Ruth Ann

Мать ребёнка: Chancey Hazel Eileen

Смерть
30.09.1984
Место жительства
01.06.2006
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Chancey Hazel Eileen

Похороны
02.10.1984
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