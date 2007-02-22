Chancey Herman William
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1905
Дата смерти30.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
05.08.1933
Дочь: Ruth Ann
Мать ребёнка: Chancey Hazel Eileen
Смерть
30.09.1984
Место жительства
01.06.2006
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Chancey Hazel Eileen
Похороны
02.10.1984