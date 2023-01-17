Филина (Мельянова) Ирина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1877
Отец ребёнка: Филин Федор Иванович
Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно