Филина (Мельянова) Ирина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина (Мельянова) Ирина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1877

Сын: Филин Абрам Федорович

Отец ребёнка: Филин Федор Иванович

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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