Махонина (Сивакова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1940
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1960
Дочь: Пензева (Махонина) Елена Семëновна
Отец ребёнка: Махонин Семëн Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан