Махонина (Сивакова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонина (Сивакова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1940

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ТЯ
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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940

Отец: Сиваков Пëтр Яковлевич

Мать: Сивакова (Сергеева -Терешкова) Прасковья Изотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махонин Семëн Степанович

Рождение ребёнка
27.10.1960

Дочь: Пензева (Махонина) Елена Семëновна

Отец ребёнка: Махонин Семëн Степанович

Рождение ребёнка
15.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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