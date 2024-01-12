Маркова Зоя Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935
Отец: Марков Яков Алексеевич
Мать: Фёкла Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Геннадий
Рождение ребёнка
07.12.1959
Сын: Зайцев Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Зайцев Геннадий
Рождение ребёнка
29.11.1965
Сын: Зайцев Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Зайцев Геннадий
Смерть
Неизвестно