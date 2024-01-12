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Маркова Зоя Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935

Отец: Марков Яков Алексеевич

Мать: Фёкла Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Геннадий

Рождение ребёнка
07.12.1959

Сын: Зайцев Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Зайцев Геннадий

Рождение ребёнка
29.11.1965

Сын: Зайцев Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Зайцев Геннадий

Смерть
Неизвестно

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