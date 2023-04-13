Гальцова (Гальцова) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1891
Рождение ребёнка
31.08.1893
Рождение ребёнка
01.03.1896
Рождение ребёнка
01.03.1896
Рождение ребёнка
20.07.1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Работа или профессия
Неизвестно