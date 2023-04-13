Гальцова (Гальцова) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцова (Гальцова) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1898 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Кузьма Михайлович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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