Болотин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения07.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1888 ст.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Балашова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.09.1913
Дочь: Болотина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна
Военная служба
Между 19.07.1914 и 31.07.1915 ст.
Участник Первой Мировой войны, служил в 203-м Сухумском пехотном, затем в 5-м гренадерском Киевском полку. Дважды ранен: 22.05.1915 и 31.07.1915
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Болотина Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Между 1920 и 1925
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Болотина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Болотина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Болотина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Болотина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно