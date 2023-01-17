Болотин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотин Михаил Петрович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1888 ст.

Отец: Болотин Петр Иванович

Мать: Болотина Анастасия Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Балашова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1913

Дочь: Болотина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
Между 19.07.1914 и 31.07.1915 ст.
Участник Первой Мировой войны, служил в 203-м Сухумском пехотном, затем в 5-м гренадерском Киевском полку. Дважды ранен: 22.05.1915 и 31.07.1915
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Болотин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Болотина Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Болотин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Болотина Татьяна Дмитриевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1920 и 1925

Жена: Болотина Наталья Сергеевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Болотина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Болотина Наталья Сергеевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Болотина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Болотина Наталья Сергеевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотина Татьяна Дмитриевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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