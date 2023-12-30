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Игнатьев Феоктист Тимофеевич

Место рождения

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Игнатьев Тимофей Яковлевич

Мать: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Игнатьева Дарья Феоктистовна

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Никифоровна

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Игнатьева Матрона Феоктистовна

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Никифоровна

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Игнатьева Неонила Феоктистовна

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Никифоровна

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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