Игнатьев Феоктист Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Игнатьев Тимофей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Игнатьева Дарья Феоктистовна
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Игнатьева Матрона Феоктистовна
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Игнатьева Неонила Феоктистовна
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно